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Число наркозависимых в Абхазии превысило 1330 человек

Число наркозависимых в Абхазии превысило 1330 человек

Из незаконного оборота изъято более 707,885 грамм наркотиков, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T20:52+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Число наркозависимых на 1 января 2023 года составляет 1337 человек, что больше на 65 человек, чем в предыдущем году, рассказал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ремзик Чанба.К административной ответственности привлечено 217 человек, 112 из них с положительным результатом теста и 105 человек, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За 2023 года выявлено: Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба на координационном совещании сообщил, что в 2022 году судами Абхазии был осужден 171 человек за незаконный оборот наркотиков, в отношении троих применены принудительные меры медицинского характера, одно дело прекращено в связи со смертью. В качестве дополнительного наказания в 2022 году судами были назначены штрафы на общую сумму в 16 млн 628 тыс 930 руб.

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