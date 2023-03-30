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Число наркозависимых в Абхазии превысило 1330 человек
Число наркозависимых в Абхазии превысило 1330 человек
Из незаконного оборота изъято более 707,885 грамм наркотиков, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров. 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T20:52+0300
2023-03-30T20:52+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Число наркозависимых на 1 января 2023 года составляет 1337 человек, что больше на 65 человек, чем в предыдущем году, рассказал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ремзик Чанба.К административной ответственности привлечено 217 человек, 112 из них с положительным результатом теста и 105 человек, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За 2023 года выявлено: Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба на координационном совещании сообщил, что в 2022 году судами Абхазии был осужден 171 человек за незаконный оборот наркотиков, в отношении троих применены принудительные меры медицинского характера, одно дело прекращено в связи со смертью. В качестве дополнительного наказания в 2022 году судами были назначены штрафы на общую сумму в 16 млн 628 тыс 930 руб.
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мвд абхазии, абхазия, наркотики
мвд абхазии, абхазия, наркотики
Число наркозависимых в Абхазии превысило 1330 человек
Из незаконного оборота изъято более 707,885 грамм наркотиков, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Число наркозависимых на 1 января 2023 года составляет 1337 человек, что больше на 65 человек, чем в предыдущем году, рассказал
замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ремзик Чанба.
В 2023 году правоохранительные органы зарегистрировали 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
К административной ответственности привлечено 217 человек, 112 из них с положительным результатом теста и 105 человек, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
33 преступления - незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
9 преступлений - незаконное производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотиков,
6 преступлений - незаконный ввоз в Абхазию, вывоз из Абхазии или перевозка транзитом наркотиков.
Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба на координационном совещании сообщил, что в 2022 году судами Абхазии был осужден 171 человек за незаконный оборот наркотиков, в отношении троих применены принудительные меры медицинского характера, одно дело прекращено в связи со смертью.
Он отметил, что в прошлом году судами с участием прокуроров рассмотрено 480 уголовных дел, 175 из них или 36,4% – это уголовные дела, связанные с незаконным потреблением, выращиванием, сбытом и ввозом в Абхазию наркотических средств и их аналогов.
В качестве дополнительного наказания в 2022 году судами были назначены штрафы на общую сумму в 16 млн 628 тыс 930 руб.