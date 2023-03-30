https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/genprokuratura-abkhazii-predlozhila-sozdat-tsentralizovannyy-organ-dlya-borby-s-narkomaniey-1044963435.html

Генпрокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган для борьбы с наркоманией

Генпрокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган для борьбы с наркоманией

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Генпрокуратура выступила с идеей создания централизованного органа для борьбы с наркоманией. Об этом на координационном совещании... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T20:09+0300

2023-03-30T20:09+0300

2023-03-30T20:09+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

наркотики

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Генпрокуратура выступила с идеей создания централизованного органа для борьбы с наркоманией. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба. Основные задачи центра:По словам Амичба, вовлечение в потребление наркотиков населения, в особенности молодежи, наряду с экстремистскими проявлениями и коррупцией - угроза государству.Основной проблемой он назвал отсутствие взаимодействия оперативных служб.Он отметил, что в последние годы изменился не только качественный состав наркотиков, но также методы и способы их распространения и потребления, контингент лиц, их употребляющих. Раньше, по его словам, этим занимались граждане России и местные жители, а сейчас к ним присоединились граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Даур Амичба назвал основные факторы, способствующие распространению наркотиков в Абхазии.По словам Амичба, правоохранители чаще всего выявляют и привлекают к ответственности в основном потребителей и мелких торговцев наркотиками, при этом факты задержания организаторов трафика единичны.Он также подчеркнул, что лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества, категорически не должны работать в правоохранительной системе и системе управления государством.

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