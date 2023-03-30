Генпрокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган для борьбы с наркоманией
© Sputnik / Томас Тхайцук / Генеральная прокуратура республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук /
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Генпрокуратура выступила с идеей создания централизованного органа для борьбы с наркоманией. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.
Основные задачи центра:
обеспечение контроля за оборотом наркотиков и психотропных веществ,
осуществление мер по противодействию их незаконному обороту, выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытю,
создание единого банка данных по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
По словам Амичба, вовлечение в потребление наркотиков населения, в особенности молодежи, наряду с экстремистскими проявлениями и коррупцией - угроза государству.
Основной проблемой он назвал отсутствие взаимодействия оперативных служб.
"Если, к примеру, 10 лет назад в числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических и психотропных веществ, были люди - участники боевых действий, то сегодня наркоманы – это молодые люди", - приводит слова Амичба "Апсныпресс".
Он отметил, что в последние годы изменился не только качественный состав наркотиков, но также методы и способы их распространения и потребления, контингент лиц, их употребляющих.
Раньше, по его словам, этим занимались граждане России и местные жители, а сейчас к ним присоединились граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
Даур Амичба назвал основные факторы, способствующие распространению наркотиков в Абхазии.
выращивание в Абхазии конопли,
слабо укрепленные границы - в соседней Грузии не прекращаются внутренние конфликты за сферы влияния в наркобизнесе, а Краснодарский край в России занимает одно из первых мест по наркомании и наркобизнесу.
По словам Амичба, правоохранители чаще всего выявляют и привлекают к ответственности в основном потребителей и мелких торговцев наркотиками, при этом факты задержания организаторов трафика единичны.
"Как показывает практика, ужесточение уголовной ответственности за ввоз наркотических средств в особо крупном размере, предусматривающее лишение свободы на 15 лет, а также пожизненное лишение свободы и смертную казнь, принятое Парламентом в 2019 году, существенно не повлияло на уменьшение динамики роста уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, a также не повлияло на уменьшение числа лиц, употребляющих наркотики", - заключил представитель Генпрокуратуры.
Он также подчеркнул, что лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества, категорически не должны работать в правоохранительной системе и системе управления государством.