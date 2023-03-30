https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/istoriya-o-mechtakh-v-press-tsentre-sputnik-rasskazali-o-proekte-iskusstvo-bez-granits-1044954234.html

История о мечтах: в пресс-центре Sputnik рассказали о проекте "Искусство без границ"

История о мечтах: в пресс-центре Sputnik рассказали о проекте "Искусство без границ"

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с автором проекта Анной Савиловой, Русским театром драмы и информационным агентством Sputnik реализует... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T14:30+0300

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пресс-центр

видео

видео из пресс-центра

абхазия

мультимедиа

русдрам

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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Его цель – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества. В рамках проекта дети с ОВЗ будут присылать рассказы, в которых они поделятся своими мечтами. При этом "Искусство без границ" - не конкурс на лучший рассказ, и потому авторы проекта призвали родителей не вмешиваться в творчество детей, так как важен именно "почерк" каждого ребенка.Режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания отберет несколько историй, из которых будет написан сценарий для будущего спектакля.Он будет поставлен в Русском театре драмы имени Искандера. Все вырученные средства от показов перечислят в культурно-благотворительный фонд "Ашана".

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