https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/istoriya-o-mechtakh-v-press-tsentre-sputnik-rasskazali-o-proekte-iskusstvo-bez-granits-1044954234.html
История о мечтах: в пресс-центре Sputnik рассказали о проекте "Искусство без границ"
История о мечтах: в пресс-центре Sputnik рассказали о проекте "Искусство без границ"
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с автором проекта Анной Савиловой, Русским театром драмы и информационным агентством Sputnik реализует... 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T14:30+0300
2023-03-30T14:30+0300
2023-03-30T14:30+0300
пресс-центр
видео
видео из пресс-центра
абхазия
мультимедиа
русдрам
культурно-благотворительный фонд "ашана"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1e/1044954748_0:6:3067:1731_1920x0_80_0_0_9749568144c9eff5ddc6f6e34cc59339.jpg
Его цель – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества. В рамках проекта дети с ОВЗ будут присылать рассказы, в которых они поделятся своими мечтами. При этом "Искусство без границ" - не конкурс на лучший рассказ, и потому авторы проекта призвали родителей не вмешиваться в творчество детей, так как важен именно "почерк" каждого ребенка.Режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания отберет несколько историй, из которых будет написан сценарий для будущего спектакля.Он будет поставлен в Русском театре драмы имени Искандера. Все вырученные средства от показов перечислят в культурно-благотворительный фонд "Ашана".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1e/1044954748_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_6df1e1c7f9e947e7342a3b6a7a8b8274.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео из пресс-центра, абхазия, мультимедиа, русдрам, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
видео, видео из пресс-центра, абхазия, мультимедиа, русдрам, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
История о мечтах: в пресс-центре Sputnik рассказали о проекте "Искусство без границ"
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с автором проекта Анной Савиловой, Русским театром драмы и информационным агентством Sputnik реализует проект "Искусство без границ".
Его цель – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества.
В рамках проекта дети с ОВЗ будут присылать рассказы, в которых они поделятся своими мечтами. При этом "Искусство без границ" - не конкурс на лучший рассказ, и потому авторы проекта призвали родителей не вмешиваться в творчество детей, так как важен именно "почерк" каждого ребенка.
Режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания отберет несколько историй, из которых будет написан сценарий для будущего спектакля.
Он будет поставлен в Русском театре драмы имени Искандера. Все вырученные средства от показов перечислят в культурно-благотворительный фонд "Ашана".