https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ketsba-rasskazal-naskolko-populyarno-strakhovanie-inostrannykh-avto-v-abkhazii-onlayn--1044938135.html

Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн

Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн

В Абхазии с 16 мая 2022 года вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. А не так давно... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T17:29+0300

2023-03-30T17:29+0300

2023-03-30T17:30+0300

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Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн

В Абхазии с 16 мая 2022 года вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. А не так давно ОСАГО для иностранных автомобилей можно оформить онлайн. Каким образом оформить страховку, сколько авто было застраховано по состоянию на сегодняшний день, с какими сложностями сталкиваются страховщики, в эфире радио Sputnik рассказал директор компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.По словам Кецба, с июля 2022 года по онлайн покупке было выдано примерно три с половиной тысячи полисов."Если брать нашу статистику за 2022 год, было застраховано почти 60 тысяч автомобилей, из них чуть менее 5% онлайн", – сказал он.Полная версия беседы в аудиофайле.Полис страхования ответственности водителей иностранных транспортных средств можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское".

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