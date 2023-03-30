https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ketsba-rasskazal-naskolko-populyarno-strakhovanie-inostrannykh-avto-v-abkhazii-onlayn--1044938135.html
Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн
Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн
В Абхазии с 16 мая 2022 года вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. А не так давно... 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T17:29+0300
2023-03-30T17:29+0300
2023-03-30T17:30+0300
радио
абхазия
автомобили
страхование
осаго
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044938252_0:206:1280:927_1920x0_80_0_0_f252a84d245fecfbcbe240d0ee618038.jpg
Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн
Кецба рассказал, насколько популярно страхование иностранных авто в Абхазии онлайн
В Абхазии с 16 мая 2022 года вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. А не так давно ОСАГО для иностранных автомобилей можно оформить онлайн. Каким образом оформить страховку, сколько авто было застраховано по состоянию на сегодняшний день, с какими сложностями сталкиваются страховщики, в эфире радио Sputnik рассказал директор компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.По словам Кецба, с июля 2022 года по онлайн покупке было выдано примерно три с половиной тысячи полисов."Если брать нашу статистику за 2022 год, было застраховано почти 60 тысяч автомобилей, из них чуть менее 5% онлайн", – сказал он.Полная версия беседы в аудиофайле.Полис страхования ответственности водителей иностранных транспортных средств можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044938252_158:218:1147:960_1920x0_80_0_0_5e2c075632477eb58f9be8609fd8c587.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, автомобили, страхование, осаго, подкасты, аудио
абхазия, автомобили, страхование, осаго, подкасты, аудио
В Абхазии с 16 мая 2022 года вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. А не так давно ОСАГО для иностранных автомобилей можно оформить онлайн.
Каким образом оформить страховку, сколько авто было застраховано по состоянию на сегодняшний день, с какими сложностями сталкиваются страховщики, в эфире радио Sputnik
рассказал директор компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.
По словам Кецба, с июля 2022 года по онлайн покупке было выдано примерно три с половиной тысячи полисов.
"Если брать нашу статистику за 2022 год, было застраховано почти 60 тысяч автомобилей, из них чуть менее 5% онлайн", – сказал он.
Полная версия беседы в аудиофайле
.
Полис страхования ответственности водителей иностранных транспортных средств можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское".