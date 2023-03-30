https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/parlament-abkhazii-rassmotrit-proekt-zakona-ob-obraschenii-s-zhivotnymi-1044963146.html

Парламент Абхазии рассмотрит проект закона об обращении с животными

Парламент Абхазии рассмотрит проект закона об обращении с животными

Заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике состоялось в четверг, 30 марта. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T19:32+0300

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2023-03-30T19:32+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Парламент Абхазии рассмотрит проект закона "Об ответственном обращении с животными" на ближайшем заседании. Документ предусматривает:Важный пункт - требование к органам власти проводить биостерилизацию животных, чтобы уменьшить количество бродячих собак и кошек.Планируется также внести поправки в КоАП, которые будут устанавливать более крупный штраф за противоправное обращение с животными.

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