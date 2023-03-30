Парламент Абхазии рассмотрит проект закона об обращении с животными
© Sputnik / Томас Тхайцук Бездомные собаки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике состоялось в четверг, 30 марта.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Парламент Абхазии рассмотрит проект закона "Об ответственном обращении с животными" на ближайшем заседании.
Документ предусматривает:
установление общих требований при обращении с животными;
государственное регулирование и общественный контроль;
требования к содержанию животных в домашних условиях;
обязанности владельцев животных;
защиту животных от жестокого обращения;
обращение с безнадзорными, бродячими животными;
запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными;
требования при обращении с животными, используемыми в культурных, развлекательных, демонстрационных и служебных целях;
требования при подготовке животных для использования в служебных целях и использовании служебных животных;
требования при обращении с лабораторными животными;
запрет на отстрел бродячих животных;
ограничение и прекращение права собственности на животных;
деятельность приютов для животных;
наличие допустимых условий при умерщвлении животных.
Важный пункт - требование к органам власти проводить биостерилизацию животных, чтобы уменьшить количество бродячих собак и кошек.
Планируется также внести поправки в КоАП, которые будут устанавливать более крупный штраф за противоправное обращение с животными.