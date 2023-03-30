https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/podacha-vody-v-chasti-gagry-priostanovlena-iz-za-obryva-elektrokabelya-1044946292.html
Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля
Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля
Около 60 метров кабеля предстоит заменить на насосной станции "Репруа-2" в Гагре. 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T09:35+0300
2023-03-30T09:35+0300
2023-03-30T10:07+0300
в абхазии
водоснабжение
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля на насосной станции "Репруа-2", рассказал начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.Агрба добавил, что прошлой ночью проблемы с подачей воды вновь возникли в селе Псахара, где из-за низкого напряжения в сети насос на станции перестал работать.В течение последних 12 дней в части Гагры не было воды из-за выхода из строя мотора и насоса на станции "Репруа-2". Из бюджета района выделили 1,3 миллиона рублей на их приобретение.В среду, 29 марта, новый мотор доставили из Краснодара в Абхазию и установили на станции. "Репруа-2" заработала.
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водоснабжение, гагрский район, абхазия
водоснабжение, гагрский район, абхазия
Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля
09:35 30.03.2023 (обновлено: 10:07 30.03.2023)
Около 60 метров кабеля предстоит заменить на насосной станции "Репруа-2" в Гагре.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля на насосной станции "Репруа-2", рассказал начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.
"Ночью взорвался кабель, который идет к мотору. Причина в низком напряжении. К счастью, мотор не пострадал благодаря автоматической защите. В общей сложности нужно заменить 60 метров кабеля. Сегодня попробуем найти подходящий и заменить", – уточнил он.
Агрба добавил, что прошлой ночью проблемы с подачей воды вновь возникли в селе Псахара, где из-за низкого напряжения в сети насос на станции перестал работать.
В течение последних 12 дней в части Гагры не было воды из-за выхода из строя мотора и насоса на станции "Репруа-2". Из бюджета района выделили 1,3 миллиона рублей на их приобретение.
В среду, 29 марта, новый мотор доставили из Краснодара в Абхазию и установили на станции. "Репруа-2" заработала.