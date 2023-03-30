https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/podacha-vody-v-chasti-gagry-priostanovlena-iz-za-obryva-elektrokabelya-1044946292.html

Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля

Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля

Около 60 метров кабеля предстоит заменить на насосной станции "Репруа-2" в Гагре. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T09:35+0300

2023-03-30T09:35+0300

2023-03-30T10:07+0300

в абхазии

водоснабжение

гагрский район

абхазия

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в части Гагры приостановлена из-за обрыва электрокабеля на насосной станции "Репруа-2", рассказал начальник Гагрского водоканала Фома Агрба.Агрба добавил, что прошлой ночью проблемы с подачей воды вновь возникли в селе Псахара, где из-за низкого напряжения в сети насос на станции перестал работать.В течение последних 12 дней в части Гагры не было воды из-за выхода из строя мотора и насоса на станции "Репруа-2". Из бюджета района выделили 1,3 миллиона рублей на их приобретение.В среду, 29 марта, новый мотор доставили из Краснодара в Абхазию и установили на станции. "Репруа-2" заработала.

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водоснабжение, гагрский район, абхазия