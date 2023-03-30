https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/podelis-mechtoy-v-abkhazii-zapustili-proekt-s-uchastiem-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-1044953856.html

Поделись мечтой: в Абхазии запустили проект с участием детей с ограниченными возможностями

Поделись мечтой: в Абхазии запустили проект с участием детей с ограниченными возможностями

"Искусство без границ" – совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана" с Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T13:55+0300

2023-03-30T13:55+0300

2023-03-30T14:22+0300

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О том, какие цели преследует новый проект, кто в нем может участвовать, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikПо словам автора проекта Анны Савиловой, цель – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества.В рамках проекта они будут присылать собственные рассказы, в которых поделятся своими мечтами. При этом "Искусство без границ" – не конкурс на лучший рассказ, и потому авторы проекта призвали родителей не вмешиваться в творчество детей, так как важен именно "почерк" каждого ребенка."У нас нет цели сделать прилизанную историю, пусть дети пишут свои настоящие мечты, своим языком. Важно, когда дети выражаются так, как они могут, а не так, как кажется родителям, что история будет красивей или лучше звучать. Наша задача – показать, что они такие, как все, сами могут написать историю, мечтают о чем-то", – подчеркнула Анна Савилова.Инклюзивный спектакльПо итогам проекта "Искусство без границ" режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания отберет несколько историй, из которых будет написан сценарий для будущего спектакля. Все истории, в том числе те, которые не отберут для театральной постановки, будут опубликованы на ресурсах информационного партнера Sputnik Абхазия. Он отметил, что родителям не стоит вносить свои правки в тексты детей, если даже там будут грамматические ошибки."Именно изречение ребенка может стать фишкой постановки, как именно этот ребенок пишет, может, у него особенный оборот речи. Я долго работал с Домом юношества, и мы плотно общались с АИС. Многие дети с ограниченными возможностями выросли на моих глазах. Там были дети, которые обладали таким чувством юмора, что многие могли им позавидовать. Дети такие юмористические рассказы придумывали, что им бы писать сценарии для Comedy Club, например. Может быть, получится так, что исправляя текст ребенка, родители лишат нас некой изюминки", – сказал Жордания.По сценарию Джамбула Жордания будет поставлен спектакль, который покажут в Русском театре драмы имени Искандера. При этом, по словам Анны Сивиловой, постановка будет доступна для всех людей с ограниченными возможностями здоровья.Все вырученные средства от показов перечислят в культурно-благотворительный фонд "Ашана". По словам Сивиловой, организаторы "Искусства без границ" приняли принципиальное решение не делать пригласительных ни для кого. Все желающие посмотреть спектакль и принять участие в благотворительности, смогут купить билет.Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что рассказ может быть предоставлен в печатном формате, аудио или видео формате. “Принимаются любые форматы. Возрастные ограничения до 18 лет включительно. Принять участие могут не только подопечные фонда "Ашана", но и все дети с ограниченными возможностями по здоровью. Мы уже рассказали о проекте реабилитационным центрам, руководителям городов и районов", – добавила Мактина Джинджолия.Для участия в проекте необходимо отправить свой рассказ на почту iskusstvobezgranits@gmail.com .

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