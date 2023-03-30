Поделись мечтой: в Абхазии запустили проект с участием детей с ограниченными возможностями
13:55 30.03.2023 (обновлено: 14:22 30.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук ПК проекта “Искусство без границ”
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Искусство без границ" – совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана" с Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке Sputnik Абхазия. Автор идеи – Анна Савилова.
"Я мечтаю прокатиться на самолете, посмотреть на землю с высока, представить себя двукрылой свободной птицей, парящей в небесах, или ангелом, который есть у каждого", – так завершается одно из писем, которое написал ребенок с ограниченными возможностями здоровья для проекта "Искусство без границ".
О том, какие цели преследует новый проект, кто в нем может участвовать, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
По словам автора проекта Анны Савиловой, цель – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества.
В рамках проекта они будут присылать собственные рассказы, в которых поделятся своими мечтами. При этом "Искусство без границ" – не конкурс на лучший рассказ, и потому авторы проекта призвали родителей не вмешиваться в творчество детей, так как важен именно "почерк" каждого ребенка.
"У нас нет цели сделать прилизанную историю, пусть дети пишут свои настоящие мечты, своим языком. Важно, когда дети выражаются так, как они могут, а не так, как кажется родителям, что история будет красивей или лучше звучать. Наша задача – показать, что они такие, как все, сами могут написать историю, мечтают о чем-то", – подчеркнула Анна Савилова.
© Sputnik / Томас Тхайцук ПК проекта “Искусство без границ”
ПК проекта “Искусство без границ”
© Sputnik / Томас Тхайцук
Инклюзивный спектакль
По итогам проекта "Искусство без границ" режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания отберет несколько историй, из которых будет написан сценарий для будущего спектакля. Все истории, в том числе те, которые не отберут для театральной постановки, будут опубликованы на ресурсах информационного партнера Sputnik Абхазия.
"Конечно, не каждая история ляжет в основу пьесы, и в то же время пьеса не будет построена только на одной истории. Здесь, скорее всего, будет сделана одна история по мотивам этих рассказов. Сама суть в том, чтобы показать, что эти дети, как и все обычные дети, умеют мечтать, что они обычные люди. В обществе сложилось так, что к ним особенная жалость. Но к ним нужно относиться так же, как и ко всем, чтобы они не считали себя какими-то другими. Наверное, в этом и заключается главная задача проекта", – подчеркнул Жордания.
Он отметил, что родителям не стоит вносить свои правки в тексты детей, если даже там будут грамматические ошибки.
"Именно изречение ребенка может стать фишкой постановки, как именно этот ребенок пишет, может, у него особенный оборот речи. Я долго работал с Домом юношества, и мы плотно общались с АИС. Многие дети с ограниченными возможностями выросли на моих глазах. Там были дети, которые обладали таким чувством юмора, что многие могли им позавидовать. Дети такие юмористические рассказы придумывали, что им бы писать сценарии для Comedy Club, например. Может быть, получится так, что исправляя текст ребенка, родители лишат нас некой изюминки", – сказал Жордания.
© Sputnik / Томас Тхайцук Джамбул Жордания
Джамбул Жордания
© Sputnik / Томас Тхайцук
По сценарию Джамбула Жордания будет поставлен спектакль, который покажут в Русском театре драмы имени Искандера. При этом, по словам Анны Сивиловой, постановка будет доступна для всех людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Задача – сделать максимально инклюзивный спектакль. Хотим пригласить переводчика на язык жестов, чтобы спектакль могли посмотреть и неслышащие. Будут также шептуны, которые будут пересказывать незрячим суть спектакля. Будем делать так, чтобы и колясочники могли присутствовать на спектакле. Все расходы на постановку спектакля театр взял на себя, для Ираклия Хинтба это было принципиально, ему очень понравился этот проект", – отметила автор проекта.
Все вырученные средства от показов перечислят в культурно-благотворительный фонд "Ашана". По словам Сивиловой, организаторы "Искусства без границ" приняли принципиальное решение не делать пригласительных ни для кого. Все желающие посмотреть спектакль и принять участие в благотворительности, смогут купить билет.
Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что рассказ может быть предоставлен в печатном формате, аудио или видео формате.
“Принимаются любые форматы. Возрастные ограничения до 18 лет включительно. Принять участие могут не только подопечные фонда "Ашана", но и все дети с ограниченными возможностями по здоровью. Мы уже рассказали о проекте реабилитационным центрам, руководителям городов и районов", – добавила Мактина Джинджолия.
Для участия в проекте необходимо отправить свой рассказ на почту iskusstvobezgranits@gmail.com .