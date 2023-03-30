https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/posrednik-aslandziya-o-nedoimkakh-po-nalogovym-platezham-i-ustanovke-kassovykh-apparatov-1044935293.html

Посредник: Асландзия о недоимках по налоговым платежам и установке кассовых аппаратов

Посредник: Асландзия о недоимках по налоговым платежам и установке кассовых аппаратов

О собираемости налоговых платежей за прошедший год, сложностях по сбору недоимок, об эффективности закона о кассовых аппаратах и планах по повышению... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T10:38+0300

2023-03-30T10:38+0300

2023-03-30T10:44+0300

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абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии

налоги

долги

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Посредник: Асландзия о недоимках по налоговым платежам, кассовых аппаратах Посредник: Асландзия о недоимках по налоговым платежам, кассовых аппаратах

В 2022 году в госбюджет поступили средства на 1,2 миллиарда больше, чем прогнозировалось, одним из главных источников собственных доходов государства является Министерство по налогам и сборам, на которое приходится 53,4% общей суммы, сообщил на заседании правительства министр финансов Абхазии Владимир Делба. При этом министром экономики Кристиной Озган было отмечено, что уровень недоимок по налоговым платежам составляет 1 миллиард рублей, из них 700 миллионов –просроченная налоговая задолженность, и 168 миллионов – недоимки текущего периода.Ведущий специалист правового управления Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия сообщил, что с 1 января 2023 года в ведомстве работает управление, которое занимается вопросами налоговой задолженности."Немаловажным фактором в нашей работе является нормативно-правовая база. Задолженность необходимо разделить на проблемную и текущую. У нас нет процедуры ее списания. Задолженность в размере 1 миллиарда рублей сформировалось за последние 30 лет. Например, долги, которые появились в 1996-97 годах, они у нас до сих пор числятся в базе. В РФ есть такое понятие, как долги не реальные к взысканию. У нас не работает закон о несостоятельности (банкротстве), потому что в Абхазии нет арбитражного управляющего", – сказал Асландзия.Он сообщил, что самый крупный должник перед государством – "Черноморэнерго", а также увеличиваются недоимки по земельному налогу.При этом Асландзия сообщил , что на сегодняшний день Министерство по налогам и сборам перевыполняет план налоговых поступлений на 27%.В рамках финансовой помощи из РФ в этом году ожидается поступление контрольно- кассовой техники. Учреждение, подведомственное Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия, будет заниматься установкой, подключением кассовых аппаратов, сообщил Асландзия.Полная версия беседы в аудиофайле.

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