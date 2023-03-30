https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/rossiyskaya-pvo-vpervye-sbila-novuyu-ukrainskuyu-operativno-takticheskuyu-raketu-grom-2-1044956488.html

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2"

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2"

"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T15:45+0300

2023-03-30T15:45+0300

2023-03-30T15:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Впервые проект комплекса "Гром" был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.Как заявляли разработчики, дальность поражения "Грома", в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).Опытные образцы "Громов" в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.

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