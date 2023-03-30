https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/rossiyskaya-pvo-vpervye-sbila-novuyu-ukrainskuyu-operativno-takticheskuyu-raketu-grom-2-1044956488.html
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2"
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2"
"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T15:45+0300
2023-03-30T15:45+0300
2023-03-30T15:45+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Впервые проект комплекса "Гром" был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.Как заявляли разработчики, дальность поражения "Грома", в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).Опытные образцы "Громов" в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2"
"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Впервые проект комплекса "Гром" был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений.
Как заявляли разработчики, дальность поражения "Грома", в зависимости от ракеты, достигает от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров).
Опытные образцы "Громов" в последние годы регулярно принимали участия на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало.