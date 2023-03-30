https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/stels-material-dlya-samoletov-pogloschayuschiy-95-izlucheniya-rls-sozdan-v-rossii-1044956745.html

Стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения РЛС, создан в России

Стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения РЛС, создан в России

Материал впервые может быть использован в авиастроении как элемент конструкции летательного аппарата, а не как покрытие. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T16:20+0300

2023-03-30T16:20+0300

2023-03-30T16:20+0300

самолеты

авиация

россия

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В России созданы опытные образцы новейшего стелс-материала для самолетов, который поглощает 95% электромагнитного излучения РЛС, сообщили в госкорпорации "Ростех".В "Ростехе" отметили, что "благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации".Новый радиопоглощающий материал состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, в его основе – тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции.

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