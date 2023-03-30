https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/zakharova-zapad-pytaetsya-modelirovat-situatsiyu-v-gruzii-iznutri-cherez-npo-1044960863.html
Захарова: Запад пытается моделировать ситуацию в Грузии изнутри через НПО
Захарова: Запад пытается моделировать ситуацию в Грузии изнутри через НПО
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абсолютно недопустимо моделирование ситуации изнутри через так называемые НПО - это то, что пытается делать США в Грузии, сказала в... 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T18:50+0300
2023-03-30T18:50+0300
2023-03-30T18:56+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абсолютно недопустимо моделирование ситуации изнутри через так называемые НПО - это то, что пытается делать США в Грузии, сказала в интервью "Многополярности" официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, значительная часть того, что происходит в Грузии, режиссируется извне напрямую.Однако, Захарова подчеркнула, что в последние годы многие уже видят и понимают методологию Запада и имеют определенный "иммунитет" для противодействия ей.
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грузия, сша, мария захарова, россия, мид рф
грузия, сша, мария захарова, россия, мид рф
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абсолютно недопустимо моделирование ситуации изнутри через так называемые НПО - это то, что пытается делать США в Грузии, сказала в интервью "Многополярности" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, значительная часть того, что происходит в Грузии, режиссируется извне напрямую.
Запад видит Грузию сферой своих исключительных интересов, позволяет себе игнорировать суверенитет этого государства в стремлении реализовать свои интересы.
Однако, Захарова подчеркнула, что в последние годы многие уже видят и понимают методологию Запада и имеют определенный "иммунитет" для противодействия ей.