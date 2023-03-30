https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/zakharova-zapad-pytaetsya-modelirovat-situatsiyu-v-gruzii-iznutri-cherez-npo-1044960863.html

Захарова: Запад пытается моделировать ситуацию в Грузии изнутри через НПО

Захарова: Запад пытается моделировать ситуацию в Грузии изнутри через НПО

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абсолютно недопустимо моделирование ситуации изнутри через так называемые НПО - это то, что пытается делать США в Грузии, сказала в... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

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грузия

сша

мария захарова

россия

мид рф

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абсолютно недопустимо моделирование ситуации изнутри через так называемые НПО - это то, что пытается делать США в Грузии, сказала в интервью "Многополярности" официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, значительная часть того, что происходит в Грузии, режиссируется извне напрямую.Однако, Захарова подчеркнула, что в последние годы многие уже видят и понимают методологию Запада и имеют определенный "иммунитет" для противодействия ей.

грузия

сша

россия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

грузия, сша, мария захарова, россия, мид рф