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Абхазия и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере
Абхазия и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере
В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T18:20+0300
2023-03-31T18:20+0300
2023-03-31T18:20+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Меморандум о сотрудничестве в экономической сфере подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муразов.Ранее республики подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Основные направления сотрудничества:
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башкортостан, абхазия, экономика, политика
башкортостан, абхазия, экономика, политика
Абхазия и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере
В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Меморандум о сотрудничестве в экономической сфере подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муразов.
Ранее республики подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
Основные направления сотрудничества:
промышленное производство;
сотрудничество в области лесной и легкой промышленностей, здравоохранения, туризма и культуры.