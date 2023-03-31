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Абхазия и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере

Абхазия и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере

В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T18:20+0300

2023-03-31T18:20+0300

2023-03-31T18:20+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Меморандум о сотрудничестве в экономической сфере подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муразов.Ранее республики подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Основные направления сотрудничества:

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