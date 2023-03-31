https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/abkhaziya-i-bashkortostan-podpisali-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-1044976557.html

Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение

Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение

Цель соглашения расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.Основные направления сотрудничества:

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