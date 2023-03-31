Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение
17:20 31.03.2023 (обновлено: 18:01 31.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Цель соглашения расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
Основные направления сотрудничества:
промышленное производство,
привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в отраслях лесопромышленного комплекса и легкой промышленности,
разработка и реализация мер по стимулированию инвестиционной активности,
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения роста экономик стран,
обмен опытом по вопросам стратегического планирования,
развитие сотрудничества в области внешней торговли,
сотрудничество в научно-технической области,
развитие инноваций и высоких технологий,
подготовка научных кадров,
разработка совместных исследовательских программ и проектов,
сотрудничество в области образования развитие молодежных обменов,
содействие укреплению дружественных отношений между молодежными организациями,
сотрудничество в области здравоохранения, в том числе в санаторно-курортной сфере,
взаимодействие в области туризма,
содействие развитию культурного сотрудничества.