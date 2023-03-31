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Аслан Бжания принял делегацию из Башкортостана

Аслан Бжания принял делегацию из Башкортостана

Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию с официальным визитом 30 марта. Визит продлится до 2 апреля. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T16:40+0300

2023-03-31T16:40+0300

2023-03-31T16:46+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Аслан Бжания принял делегацию из Башкортостана во главе с Радием Хабировым. Стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал."Наши народы связывают давнейшие добрые отношения. Народ Абхазии помнит, как руководство и народ Башкортостана в самые сложные периоды поддерживали нас, это та страница истории, которая нам позволяет думать и быть уверенными в том, что и в будущем мы сохраним те отношения, которые были заложены отцами-основателями", - сказал президент Абхазии. Радий Хабиров в свою очередь отметил, что пришла пора более активно открывать друг другу Абхазию и Башкортостан.Глава Башкортостана подчеркнул, что в сфере товарооборота у республик есть большой потенциал. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к Мемориалу в Парке Славы в Сухуме.

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