https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/bolee-22-tysyach-pensionerov-proshli-pereregistratsiyu-v-abkhazii-1044964698.html

Более 22 тысяч пенсионеров прошли перерегистрацию в Абхазии

Более 22 тысяч пенсионеров прошли перерегистрацию в Абхазии

По распоряжению Кабинета министров Абхазии, перерегистрация пенсионеров для уточнения их количества, будет проходить в республике с 1 марта по 21 мая. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T10:10+0300

2023-03-31T10:10+0300

2023-03-31T10:10+0300

в абхазии

пенсии

абхазия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040555224_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_0e070537f3c7ec840f9f39efec951629.jpg

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Перерегистрацию в Абхазии на 28 марта прошли 22 178 пенсионеров, рассказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения республики Руслан Аджба.Аджба напомнил, что лицам, не прошедшим перерегистрацию своевременно, с 1 июня будет приостановлена выплата пенсий.Перерегистрацию проводит Министерство соцобеспечения и демографической политики, а также главы администраций районов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пенсии, абхазия, общество