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Более 22 тысяч пенсионеров прошли перерегистрацию в Абхазии
Более 22 тысяч пенсионеров прошли перерегистрацию в Абхазии
По распоряжению Кабинета министров Абхазии, перерегистрация пенсионеров для уточнения их количества, будет проходить в республике с 1 марта по 21 мая. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T10:10+0300
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2023-03-31T10:10+0300
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Перерегистрацию в Абхазии на 28 марта прошли 22 178 пенсионеров, рассказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения республики Руслан Аджба.Аджба напомнил, что лицам, не прошедшим перерегистрацию своевременно, с 1 июня будет приостановлена выплата пенсий.Перерегистрацию проводит Министерство соцобеспечения и демографической политики, а также главы администраций районов.
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пенсии, абхазия, общество
пенсии, абхазия, общество
Более 22 тысяч пенсионеров прошли перерегистрацию в Абхазии
По распоряжению Кабинета министров Абхазии, перерегистрация пенсионеров для уточнения их количества, будет проходить в республике с 1 марта по 21 мая.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Перерегистрацию в Абхазии на 28 марта прошли 22 178 пенсионеров, рассказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения республики Руслан Аджба.
По его словам, это 44,7 % от общего количества пенсионеров в Абхазии, которых насчитывается 49 573 человека. Больше всего пенсионеров перерегистрировались в Гудаутском районе – более 60%, меньше всего в Галском - 24%.
Аджба напомнил, что лицам, не прошедшим перерегистрацию своевременно, с 1 июня будет приостановлена выплата пенсий.
Перерегистрацию проводит Министерство соцобеспечения и демографической политики, а также главы администраций районов.