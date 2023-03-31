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Делегация Башкортостана в Абхазии: встреча с Асланом Бжания
Делегация Башкортостана в Абхазии: встреча с Асланом Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Башкортостана во главе с Радием Хабировым. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T21:51+0300
2023-03-31T21:51+0300
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Стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал.Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.После подписания соглашения Аслан Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в совместных проектах с Башкортостаном."Мы заинтересованы в реализации совместных проектов - в сфере туризма, сельского хозяйства, в увеличении товарооборота. Я верю, что такие встречи дадут положительный результат", - сказал президент Абхазии.
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абхазия, башкортостан, видео, мультимедиа, видео
Делегация Башкортостана в Абхазии: встреча с Асланом Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Башкортостана во главе с Радием Хабировым.
Стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал.
Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
После подписания соглашения Аслан Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в совместных проектах с Башкортостаном.
"Мы заинтересованы в реализации совместных проектов - в сфере туризма, сельского хозяйства, в увеличении товарооборота. Я верю, что такие встречи дадут положительный результат", - сказал президент Абхазии.