https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/fursov-o-prognoze-sobytiy-na-desyatiletie-vyzhit-v-revuschie-2020-e--1044970372.html

Фурсов о прогнозе событий на десятилетие: выжить в "ревущие" 2020-е

Фурсов о прогнозе событий на десятилетие: выжить в "ревущие" 2020-е

Хаос в мире минимум до 2026 года и главная задача человечества ― выжить в период "ревущих 2020-х" – самые известные прогнозы ученых на период с 2020 по 2030... 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T13:25+0300

2023-03-31T13:25+0300

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Фурсов о прогнозе событий на десятилетие: выжить в "ревущие" 2020-е Фурсов о прогнозе событий на десятилетие: выжить в "ревущие" 2020-е

В мире сработал "принцип домино", и многие ученые еще несколько лет назад предупреждали, что пандемия коронавируса станет только началом, спусковым крючком для других не менее глобальных событий, говорит известный историк.Среди предсказаний Бейкера ― застой в реальной заработной плате, падение уровня жизни для нижних и средних классов, усиление неравенства в уровне благосостояния, новые бунты и восстания, продолжающаяся политическая поляризация, большое количество элит, конкурирующее за ограниченные позиции во власти, кооптация элит радикальными движениями и кооптация элитами радикальных движений (мы это видим в Америке). По прогнозам, благодаря глобализации это произойдет не только в одной стране, но и в большинстве стран мира.Мы также увидим геополитическую перестройку, раздел мира на новые союзы и блоки. Кроме того, существует и умеренная вероятность триггерного события ― шока, такого как экологический кризис, который положит начало крайнему насилию.И гораздо меньше шансов, что мы увидим технологический прорыв наравне с промышленной революцией, который может ослабить давление в 2020 годах и обратить вспять вышеупомянутые тенденции, отмечает Фурсов."Обычно такие фазы депрессии убивали ранее в среднем 20% мирового населения, сегодня в мировом масштабе это означало бы гибель от 1,6 до 1. 7 млрд человек. Это было написано в 2020 году", ― говорит Фурсов.Есть еще один тревожный момент ― сокращение белых людей во всем мире, это единственная раса, которая во всем мире сокращается, отмечает историк. К примеру, по итогам переписи 2020 года в США численность белого населения сократилась до 204,3 млн человек, в то время как в 2010 их число составляло 223,6 млн человек. Сокращение составило 8,6%. Схожие тенденции наблюдаются и на других континентах.

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