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Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе
Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе
Об эконмическом потенциале Гулрыпшского района в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации района Беслан Цвинария. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T10:55+0300
2023-03-31T10:55+0300
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Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе
Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе
В 2023 году в Гулрыпшском районе рассчитывают на новые источники доходов. Так, например, планируется строительство нового грузового морского порта. Подробнее о том, как развивать Гулрыпшский район и привлекать инвестиции, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, аудио
Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе
10:55 31.03.2023 (обновлено: 10:56 31.03.2023)
Об эконмическом потенциале Гулрыпшского района в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации района Беслан Цвинария.
В 2023 году в Гулрыпшском районе рассчитывают на новые источники доходов. Так, например, планируется строительство нового грузового морского порта. Подробнее о том, как развивать Гулрыпшский район и привлекать инвестиции, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария.
Подробности слушайте в аудиофайле
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