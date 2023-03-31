https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/glavnyy-chetverg-tsvinariya-o-novykh-istochnikakh-dokhodov-v-gulrypshskom-rayone--1044958315.html

Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе

Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе

Об эконмическом потенциале Гулрыпшского района в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации района Беслан Цвинария. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе Главный четверг: Цвинария о новых источниках доходов в Гулрыпшском районе

В 2023 году в Гулрыпшском районе рассчитывают на новые источники доходов. Так, например, планируется строительство нового грузового морского порта. Подробнее о том, как развивать Гулрыпшский район и привлекать инвестиции, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария.Подробности слушайте в аудиофайле.

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