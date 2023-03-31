https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/grazhdanin-i-nachalnik-adzhba-o-vozvrate-abkhaziey-nezakonno-poluchennykh-rossiyskikh-pensiy--1044954646.html

Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий

Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий

О возврате абхазской стороной незаконно полученных российских выплат родственниками умерших пенсионеров, а также о перерегистрации абхазских пенсионеров, в... 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T15:26+0300

2023-03-31T15:26+0300

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Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий

Совфед РФ ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. О том, из каких средств будут возвращать эти деньги и как проходит процесс перерегистрации абхазской пенсии, поговорим с министром соцобеспечения Абхазии Русланом Аджба.Совет Федерации ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров, ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. С 2015 по 2022 годы сумма излишек составила 21 миллион рублей. По словам министра соцобеспечения Абхазии Руслана Аджба, в связи с проблемой регистрации факта смерти в Абхазии, абхазская сторона не может своевременно предоставить информацию о смерти Пенсионному фонду России,. Он продолжает перечислять пенсии, которые незаконно снимают со счетов родственники умерших или другие лица. Подробности слушайте в аудиофайле.

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