https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/grazhdanin-i-nachalnik-adzhba-o-vozvrate-abkhaziey-nezakonno-poluchennykh-rossiyskikh-pensiy--1044954646.html
Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий
Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий
О возврате абхазской стороной незаконно полученных российских выплат родственниками умерших пенсионеров, а также о перерегистрации абхазских пенсионеров, в... 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T15:26+0300
2023-03-31T15:26+0300
2023-03-31T15:27+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1e/1044953485_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_31ead32ed3c5f414bc8d669b8f0f30bc.jpg
Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий
Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий
Совфед РФ ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. О том, из каких средств будут возвращать эти деньги и как проходит процесс перерегистрации абхазской пенсии, поговорим с министром соцобеспечения Абхазии Русланом Аджба.Совет Федерации ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров, ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. С 2015 по 2022 годы сумма излишек составила 21 миллион рублей. По словам министра соцобеспечения Абхазии Руслана Аджба, в связи с проблемой регистрации факта смерти в Абхазии, абхазская сторона не может своевременно предоставить информацию о смерти Пенсионному фонду России,. Он продолжает перечислять пенсии, которые незаконно снимают со счетов родственники умерших или другие лица. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1e/1044953485_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_32ef43d2c5fe092fb686663b8ab8218b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, пенсии, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, пенсии, аудио
Гражданин и начальник: Аджба о возврате Абхазией незаконно полученных российских пенсий
15:26 31.03.2023 (обновлено: 15:27 31.03.2023)
О возврате абхазской стороной незаконно полученных российских выплат родственниками умерших пенсионеров, а также о перерегистрации абхазских пенсионеров, в интервью радио Sputnik рассказал министр соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба.
Совфед РФ ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. О том, из каких средств будут возвращать эти деньги и как проходит процесс перерегистрации абхазской пенсии, поговорим с министром соцобеспечения Абхазии Русланом Аджба.
Совет Федерации ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров, ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. С 2015 по 2022 годы сумма излишек составила 21 миллион рублей. По словам министра соцобеспечения Абхазии Руслана Аджба, в связи с проблемой регистрации факта смерти в Абхазии, абхазская сторона не может своевременно предоставить информацию о смерти Пенсионному фонду России,. Он продолжает перечислять пенсии, которые незаконно снимают со счетов родственники умерших или другие лица.
Подробности слушайте в аудиофайле
.