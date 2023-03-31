https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/khabirov-investitsii-vozvraschayutsya-v-abkhaziyu-1044979642.html

Хабиров: инвестиции возвращаются в Абхазию

Хабиров: инвестиции возвращаются в Абхазию

Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической... 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T17:55+0300

2023-03-31T17:55+0300

2023-03-31T18:07+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Инвестиции возвращаются в Абхазию, появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы, заявил по итогам встречи с Асланом Бжания Радий Хабиров.Он подчеркнул, что после визита в республику появилась возможность готовить почву, чтобы туристы из Башкортостана приезжали в Абхазию.В администрации президента Абхазии прошла встреча Аслана Бжания с главой Башкортостана Радием Хабировом.В ходе встречи Хабиров подчеркнул, что пришла пора более активно открывать друг другу Абхазию и Башкортостан. По его словам, вопросами взаимодействия Абхазии и Башкортостана будет заниматься представитель министерства внешнеэкономических связей Олег Назаров. Глава Башкортостана добавил, что в сфере товарооборота у республик есть большой потенциал.

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