https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/ministry-prosvescheniya-abkhazii-i-bashkortostana-obsudili-sotrudnichestvo-1044974259.html

Министры просвещения Абхазии и Башкортостана обсудили сотрудничество

Министры просвещения Абхазии и Башкортостана обсудили сотрудничество

В Абхазии с 30 марта по 2 апреля с официальным визитом находится делегация Башкортостана. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T16:05+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Министры просвещения Абхазии и Башкортостана Инал Габлия и Айбулат Хажин обсудили сотрудничество в сфере образования.Габлия пригласил своих коллег принять участие в международной летней школе "Учитель года". Планируется посещение средней школы № 4 в Очамчыре и Очамчырской школы-интерната.

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