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Министры просвещения Абхазии и Башкортостана обсудили сотрудничество
Министры просвещения Абхазии и Башкортостана обсудили сотрудничество
В Абхазии с 30 марта по 2 апреля с официальным визитом находится делегация Башкортостана. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T16:05+0300
2023-03-31T16:05+0300
2023-03-31T16:05+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Министры просвещения Абхазии и Башкортостана Инал Габлия и Айбулат Хажин обсудили сотрудничество в сфере образования.Габлия пригласил своих коллег принять участие в международной летней школе "Учитель года". Планируется посещение средней школы № 4 в Очамчыре и Очамчырской школы-интерната.
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абхазия, башкортостан, политика, образование
абхазия, башкортостан, политика, образование
Министры просвещения Абхазии и Башкортостана обсудили сотрудничество
В Абхазии с 30 марта по 2 апреля с официальным визитом находится делегация Башкортостана.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Министры просвещения Абхазии и Башкортостана Инал Габлия и Айбулат Хажин обсудили сотрудничество в сфере образования.
Габлия пригласил своих коллег принять участие в международной летней школе "Учитель года".
"Я надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться. Сегодня мы посетим объекты, которые могут потенциально использоваться для детей из Башкортостана. Также обсудим взаимодействие наших колледжей и подпишем межведомственное соглашение", - отметил министр.
Планируется посещение средней школы № 4 в Очамчыре и Очамчырской школы-интерната.