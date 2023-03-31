https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/prizovoy-fond-konkursa-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-k-30-letiyu-pobedy-uvelichilsya-vdvoe-1044970700.html

Призовой фонд конкурса Союза журналистов Абхазии к 30-летию Победы увеличился вдвое

Призовой фонд конкурса Союза журналистов Абхазии к 30-летию Победы увеличился вдвое

Конкурс в честь 30-летия Победы Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные военные истории" будет продолжен в 2023 году. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T12:55+0300

2023-03-31T12:55+0300

2023-03-31T13:52+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Призовой фонд совместного конкурса Союза журналистов Абхазии и Госкомиссии по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости увеличился вдвое и составляет 300 тысяч рублей, об этом сообщили по итогам заседания пленума СЖА. Как сообщил председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, из общей суммы 30 тысяч рублей будут направлены на поощрение работы членов жюри конкурса.На заседании пленума СЖА единогласным решением в организацию были приняты сотрудники Абхазского телевидения и радио: Фатима Гергия, Асида Малиа, Алика Трапш, Милана Адлейба, Асида Гуния.

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