https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/prizovoy-fond-konkursa-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-k-30-letiyu-pobedy-uvelichilsya-vdvoe-1044970700.html
Призовой фонд конкурса Союза журналистов Абхазии к 30-летию Победы увеличился вдвое
Призовой фонд конкурса Союза журналистов Абхазии к 30-летию Победы увеличился вдвое
Конкурс в честь 30-летия Победы Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные военные истории" будет продолжен в 2023 году. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T12:55+0300
2023-03-31T12:55+0300
2023-03-31T13:52+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Призовой фонд совместного конкурса Союза журналистов Абхазии и Госкомиссии по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости увеличился вдвое и составляет 300 тысяч рублей, об этом сообщили по итогам заседания пленума СЖА. Как сообщил председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, из общей суммы 30 тысяч рублей будут направлены на поощрение работы членов жюри конкурса.На заседании пленума СЖА единогласным решением в организацию были приняты сотрудники Абхазского телевидения и радио: Фатима Гергия, Асида Малиа, Алика Трапш, Милана Адлейба, Асида Гуния.
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журналистика, абхазия
Призовой фонд конкурса Союза журналистов Абхазии к 30-летию Победы увеличился вдвое
12:55 31.03.2023 (обновлено: 13:52 31.03.2023)
Конкурс в честь 30-летия Победы Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные военные истории" будет продолжен в 2023 году.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Призовой фонд совместного конкурса Союза журналистов Абхазии и Госкомиссии по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости увеличился вдвое и составляет 300 тысяч рублей, об этом сообщили по итогам заседания пленума СЖА.
На конкурс принимают журналистские работы, опубликованные или вышедшие в эфир телевидения и радио в период с 1 декабря 2022 года по 30 октября 2023 года.
Как сообщил председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, из общей суммы 30 тысяч рублей будут направлены на поощрение работы членов жюри конкурса.
На заседании пленума СЖА единогласным решением в организацию были приняты сотрудники Абхазского телевидения и радио: Фатима Гергия, Асида Малиа, Алика Трапш, Милана Адлейба, Асида Гуния.