https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/putin-podpisal-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-1044971313.html

Путин подписал новую концепцию внешней политики России

Путин подписал новую концепцию внешней политики России

Новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об утверждении концепции внешней политики страны. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы.Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка.

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