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Путин подписал новую концепцию внешней политики России
Путин подписал новую концепцию внешней политики России
Новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T14:25+0300
2023-03-31T14:25+0300
2023-03-31T14:39+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об утверждении концепции внешней политики страны. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы.Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка.
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владимир путин, россия, политика, политика, в мире
владимир путин, россия, политика, политика, в мире
Путин подписал новую концепцию внешней политики России
14:25 31.03.2023 (обновлено: 14:39 31.03.2023)
Новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об утверждении концепции внешней политики страны.
"Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу", - сказал президент на совещании с членами Совбеза.
По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы.
Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка.