Россия уделит приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Абхазии и Южной Осетии

Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития. Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития.

Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации. Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации.

Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах. Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах.

Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией. Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией.

Россия будет расследовать случаи разработки и размещения биологического оружия, прежде всего, в сопредельных государствах Россия будет расследовать случаи разработки и размещения биологического оружия, прежде всего, в сопредельных государствах