Россия уделит приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Абхазии и Южной Осетии
14:55 31.03.2023 (обновлено: 15:43 31.03.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаг Абхазии и России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главная цель для России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, говорится в концепции внешней политики страны.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Россия намерена уделять приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Абхазии, Южной Осетии, содействию реализации основанного на международном праве добровольного выбора народов этих государств в пользу углубления интеграции с Россией. Это следует из текста концепции внешней политики.
"Россия будет намерена содействовать международному развитию, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, государств – членов ЕАЭС, государств – участников СНГ, поддерживающих добрососедские отношения с Россией, а также развивающихся государств, проводящих конструктивную политику в отношении РФ", - также говорится в концепции.
Другие положения документа:
Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития.
Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации.
Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах.
Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.
Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией.
Россия будет расследовать случаи разработки и размещения биологического оружия, прежде всего, в сопредельных государствах
Приоритеты гуманитарной политики – противодействие русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, церкви от дискриминации, борьба за историческую правду.