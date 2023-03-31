Совместная детская выставка учеников "Айнара" и худшколы Липецка открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сотрудничество двух творческих школ продолжается на протяжении десяти лет.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме.
"За годы существования творческого проекта было реализовано более 10 совместных выставок, проведены обменные мастер-классы, различные арт-плэнеры, которые способствуют развитию культурных отношений дружественных стран", - отметил на открытии министр культуры Абхазии Даур Кове.
Директор "Аинара" Виталий Кацба добавил, что совместная выставка продолжает добрые традиции творческого взаимодействия.
© Sputnik / Томас Тхайцук В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы проводили различные выставки как в Липецке, так и в Абхазии, проводили конкурсы арт-пленэры. Подобное творческое взаимовлияние очень важно, так как липецкая художественная школа обладает высоким уровнем мастерства, есть много чего, что может быть полезно для наших детей", — подчеркнул Кацба.
© Sputnik / Томас Тхайцук В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
© Sputnik / Томас Тхайцук