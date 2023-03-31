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https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/sovmestnaya-detskaya-vystavka-uchenikov-aynara-i-khudshkoly-lipetska-otkrylas-v-sukhume-1044974408.html
Совместная детская выставка учеников "Айнара" и худшколы Липецка открылась в Сухуме
Совместная детская выставка учеников "Айнара" и худшколы Липецка открылась в Сухуме
Сотрудничество двух творческих школ продолжается на протяжении десяти лет. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T17:05+0300
2023-03-31T17:05+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме.Директор "Аинара" Виталий Кацба добавил, что совместная выставка продолжает добрые традиции творческого взаимодействия. "Мы проводили различные выставки как в Липецке, так и в Абхазии, проводили конкурсы арт-пленэры. Подобное творческое взаимовлияние очень важно, так как липецкая художественная школа обладает высоким уровнем мастерства, есть много чего, что может быть полезно для наших детей", — подчеркнул Кацба.
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художники, культура, абхазия, сухум, липецк
художники, культура, абхазия, сухум, липецк

Совместная детская выставка учеников "Айнара" и худшколы Липецка открылась в Сухуме

17:05 31.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сотрудничество двух творческих школ продолжается на протяжении десяти лет.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме.
"За годы существования творческого проекта было реализовано более 10 совместных выставок, проведены обменные мастер-классы, различные арт-плэнеры, которые способствуют развитию культурных отношений дружественных стран", - отметил на открытии министр культуры Абхазии Даур Кове.
Директор "Аинара" Виталий Кацба добавил, что совместная выставка продолжает добрые традиции творческого взаимодействия.
© Sputnik / Томас Тхайцук В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2023
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы проводили различные выставки как в Липецке, так и в Абхазии, проводили конкурсы арт-пленэры. Подобное творческое взаимовлияние очень важно, так как липецкая художественная школа обладает высоким уровнем мастерства, есть много чего, что может быть полезно для наших детей", — подчеркнул Кацба.
© Sputnik / Томас Тхайцук В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2023
В Выставочном зале Дома детского творчества Айнар города Сухум открылась совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ Айнар
© Sputnik / Томас Тхайцук
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