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Туркомпании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве
Туркомпании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве
В Абхазии с 30 марта по 2 апреля с официальным визитом находится делегация Башкортостана. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T12:15+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туристические компании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Минтуризма. Туроператоры ООО "Вояж" от Абхазии и ООО "Тархан" от Башкортостана договорились: В Министерстве экономики стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений между Абхазией и Башкортостаном.
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башкортостан, абхазия, экономика, туризм
башкортостан, абхазия, экономика, туризм
Туркомпании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве
12:15 31.03.2023 (обновлено: 12:35 31.03.2023)
В Абхазии с 30 марта по 2 апреля с официальным визитом находится делегация Башкортостана.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туристические компании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Минтуризма.
Туроператоры ООО "Вояж" от Абхазии и ООО "Тархан" от Башкортостана договорились:
участвовать в развитии туриндустрии стран,
создавать и обеспечивать благоприятные условия для взаимного увеличения турпотока,
продвигать продукты ключевых туристских сервисов,
повышать уровень осведомленности туристов о туристских ресурсах стран.
В Министерстве экономики стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений между Абхазией и Башкортостаном.