https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/turkompanii-abkhazii-i-bashkortostana-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1044969733.html

Туркомпании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве

Туркомпании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве

В Абхазии с 30 марта по 2 апреля с официальным визитом находится делегация Башкортостана. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туристические компании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Минтуризма. Туроператоры ООО "Вояж" от Абхазии и ООО "Тархан" от Башкортостана договорились: В Министерстве экономики стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений между Абхазией и Башкортостаном.

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