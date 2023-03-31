https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/turoperatory-bashkortostana-gotovy-na-20-uvelichit-kolichestvo-turov-v-abkhaziyu-1044979941.html

Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию

Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию, заявил первый заместитель премьер-министра Рустам... 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T18:55+0300

2023-03-31T18:55+0300

2023-03-31T18:55+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию, заявил первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов. В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии.Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что делегация из республики приехала в Абхазию с целью увеличить товарооборот и установить новые контракты, а презентация экономических возможностей даст возможность лучше понимать друг друга и участвовать в развитии.

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