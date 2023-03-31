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Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию
Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию, заявил первый заместитель премьер-министра Рустам... 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T18:55+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию, заявил первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов. В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии.Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что делегация из республики приехала в Абхазию с целью увеличить товарооборот и установить новые контракты, а презентация экономических возможностей даст возможность лучше понимать друг друга и участвовать в развитии.
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абхазия, башкортостан, политика, туризм, экономика
абхазия, башкортостан, политика, туризм, экономика
Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию, заявил первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов.
По его словам, есть перспективы подготовки кадров в сфере туризма из Абхазии в башкирских вузах, а также кадров для аэропорта Сухума.
В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии.
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что делегация из республики приехала в Абхазию с целью увеличить товарооборот и установить новые контракты, а презентация экономических возможностей даст возможность лучше понимать друг друга и участвовать в развитии.