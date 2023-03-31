https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/zakladchika-narkotikov-zaderzhali-v-sukhume-1044981920.html
Закладчика наркотиков задержали в Сухуме
Закладчика наркотиков задержали в Сухуме
Милиция установила, что наркотики сбывали по ранее известному наркоканалу известному как "Лера". 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T20:37+0300
2023-03-31T20:37+0300
2023-03-31T21:01+0300
в абхазии
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Жителя Ярославской области Боймухамеда Маллаева задержали в Сухуме. Его подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере через тайный закладки.Всего у Маллаева изъяли 300 свертков с метадоном. Он объяснил, что приобрел их для распространения в Абхазии через тайные закладки, о месте которых он сообщал в мессенджере Whatsapp абоненту под псевдонимом "три эс". За каждую закладку он получал 1000 рублей.Маллаева обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Закладчика наркотиков задержали в Сухуме
20:37 31.03.2023 (обновлено: 21:01 31.03.2023)
Милиция установила, что наркотики сбывали по ранее известному наркоканалу известному как "Лера".
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Жителя Ярославской области Боймухамеда Маллаева задержали в Сухуме. Его подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере через тайный закладки.
Всего у Маллаева изъяли 300 свертков с метадоном. Он объяснил, что приобрел их для распространения в Абхазии через тайные закладки, о месте которых он сообщал в мессенджере Whatsapp абоненту под псевдонимом "три эс". За каждую закладку он получал 1000 рублей.
Еще 5 свертков, которые он ранее спрятал, нашли в районе улицы Адлейба. Общий вес изъятого наркотика - 146,464 грамма.
Маллаева обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.