https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/zakladchika-narkotikov-zaderzhali-v-sukhume-1044981920.html

Закладчика наркотиков задержали в Сухуме

Закладчика наркотиков задержали в Сухуме

Милиция установила, что наркотики сбывали по ранее известному наркоканалу известному как "Лера". 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T20:37+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Жителя Ярославской области Боймухамеда Маллаева задержали в Сухуме. Его подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере через тайный закладки.Всего у Маллаева изъяли 300 свертков с метадоном. Он объяснил, что приобрел их для распространения в Абхазии через тайные закладки, о месте которых он сообщал в мессенджере Whatsapp абоненту под псевдонимом "три эс". За каждую закладку он получал 1000 рублей.Маллаева обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

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