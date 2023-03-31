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Законопроект об обязательном страховании автомобилей предложат в Абхазии

Законопроект об обязательном страховании автомобилей предложат в Абхазии

Страховщики также хотят выйти с предложением по повышению тарифов за страховку иностранного автомобиля. 31.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-31T19:30+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Страховые компании планируют выйти в Парламент Абхазии с предложением о введении ОСАГО на абхазские автомобили. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора “Гарант-Страхование” Ахра Кецба.В страховой компании также планируют выйти с предложением повысить тариф за страховку иностранного автомобиля. По словам Кецба, тарифы, которые были приняты еще в 2017 году, уже устарели. К тому же с повышением цен на страховку, увеличивается и размер компенсации.В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. По данным “Гарант-страхования”, в 2022 году ОСАГО оформили более 60 тысяч иностранных автовладельцев. Услугу можно оформить и онлайн. За прошлый год ОСАГО по интернету оформили более 3 500 человек.

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