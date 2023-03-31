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Законопроект об обязательном страховании автомобилей предложат в Абхазии
Законопроект об обязательном страховании автомобилей предложат в Абхазии
Страховщики также хотят выйти с предложением по повышению тарифов за страховку иностранного автомобиля. 31.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-31T19:30+0300
2023-03-31T19:30+0300
2023-03-31T19:42+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Страховые компании планируют выйти в Парламент Абхазии с предложением о введении ОСАГО на абхазские автомобили. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора “Гарант-Страхование” Ахра Кецба.В страховой компании также планируют выйти с предложением повысить тариф за страховку иностранного автомобиля. По словам Кецба, тарифы, которые были приняты еще в 2017 году, уже устарели. К тому же с повышением цен на страховку, увеличивается и размер компенсации.В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. По данным “Гарант-страхования”, в 2022 году ОСАГО оформили более 60 тысяч иностранных автовладельцев. Услугу можно оформить и онлайн. За прошлый год ОСАГО по интернету оформили более 3 500 человек.
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страхование, абхазия, общество
страхование, абхазия, общество
Законопроект об обязательном страховании автомобилей предложат в Абхазии
19:30 31.03.2023 (обновлено: 19:42 31.03.2023)
Страховщики также хотят выйти с предложением по повышению тарифов за страховку иностранного автомобиля.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Страховые компании планируют выйти в Парламент Абхазии с предложением о введении ОСАГО на абхазские автомобили. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора “Гарант-Страхование” Ахра Кецба.
“Мы готовим предложение о внутреннем ОСАГО, с которым хотим выйти в Администрацию президента и Парламент. К нам обращаются люди, которые видят, что происходит на дорогах страны. Нужно принимать закон об обязательном страховании местных автомобилей. Это намного лучше будет для наших граждан. Это позволит людям уйти от всяких уличных разборок. Страховая компания будет защищать интересы граждан. Нужно переходить на цивилизованные рельсы”, - пояснил Кецба.
В страховой компании также планируют выйти с предложением повысить тариф за страховку иностранного автомобиля. По словам Кецба, тарифы, которые были приняты еще в 2017 году, уже устарели. К тому же с повышением цен на страховку, увеличивается и размер компенсации.
В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. По данным “Гарант-страхования”, в 2022 году ОСАГО оформили более 60 тысяч иностранных автовладельцев. Услугу можно оформить и онлайн. За прошлый год ОСАГО по интернету оформили более 3 500 человек.