https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/kto-pishet-slovari-i-kak-dobavit-tuda-novoe-slovo-1044948404.html

Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?

Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?

О тонкостях работы над словарём рассказал автор одного из самых известных русско-персидских словарей, ветеран Великой Отечественной Войны Грант Аванесович... 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T10:21+0300

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Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово? Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?

Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как "наладонник" прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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