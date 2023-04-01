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Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
О тонкостях работы над словарём рассказал автор одного из самых известных русско-персидских словарей, ветеран Великой Отечественной Войны Грант Аванесович... 01.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-01T10:21+0300
2023-04-01T10:21+0300
2023-04-01T10:21+0300
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Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как "наладонник" прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
О тонкостях работы над словарём рассказал автор одного из самых известных русско-персидских словарей, ветеран Великой Отечественной Войны Грант Аванесович Васканян.
Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как "наладонник" прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes
, для Android — Google Podcasts
. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка
, Castbox
. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.