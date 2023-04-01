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Метеоролог рассказала, когда в Абхазии наступит настоящая весна

Метеоролог рассказала, когда в Абхазии наступит настоящая весна

О погоде в Абхазии в первой половине апреля, в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T13:40+0300

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Метеоролог о погоде в Абхазии в апреле Метеоролог о погоде в Абхазии в апреле

С 1 по 15 апреля погода черноморского побережья Абхазии будет неустойчивой, сообщила Диана Трапш. "Пять дней территория Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов днем, ночные температуры будут до 13 градусов. С 6 апреля на смену теплому южному циклону придет антициклон с относительно холодными массами воздуха. Будет облачно, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами туман", - сказала метеоролог.Трапш также отметила, что обычно повышение температуры воздуха в апреле происходит после двадцатых чисел. Подробнее о погоде в Абхазии в апреле слушайте в аудиофайле.

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