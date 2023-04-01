https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/novye-vozmozhnosti-kak-v-abkhazii-mozhet-pomenyatsya-strakhovanie-inostrannogo-avtomobilya-1044985926.html

Новые возможности: как в Абхазии может поменяться страхование иностранного автомобиля

Новые возможности: как в Абхазии может поменяться страхование иностранного автомобиля

В Абхазии с 16 мая 2022 года действует правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T12:35+0300

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Замдиректора “Гарант-Страхование” Ахра Кецба в эфире радио Sputnik рассказал, как можно оформить страховку, почему хотят выйти с предложением повысить тариф за ОСАГО.По данным “Гарант-страхования”, в 2022 году ОСАГО оформили более 60 тысяч иностранных автовладельцев. Услугу можно оформить и онлайн. За прошлый год ОСАГО по интернету оформили более 3 500 человек.По словам Кецба, компания планирует выйти с предложением по повышению тарифов за страховку иностранного автомобиля. Также страховые компании планируют разработать законопроект о введении ОСАГО и на абхазские автомобили.

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