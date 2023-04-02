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Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах
Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах
Главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин в эфире радио Sputnik рассказал, для чего необходимо участвовать в международных соревнованиях... 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T13:13+0300
2023-04-02T13:13+0300
2023-04-02T13:13+0300
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Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах
Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах
"Мы тренируемся, варимся в собственном соку. Выезжать нужно для роста, для новых тенденций. Нужно встречаться с другими соперниками. Неважно, они будут слабее нас или сильнее. Нужно, чтобы мы росли и видели другой уровень ", - отметил Гущин. Слушайте подкатс.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах
Главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин в эфире радио Sputnik рассказал, для чего необходимо участвовать в международных соревнованиях абхазским спортсменам.
"Мы тренируемся, варимся в собственном соку. Выезжать нужно для роста, для новых тенденций. Нужно встречаться с другими соперниками. Неважно, они будут слабее нас или сильнее. Нужно, чтобы мы росли и видели другой уровень ", - отметил Гущин.