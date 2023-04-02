https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/dopolnitelnoe-vremya-guschin-o-polze-uchastiya-v-mezhdunarodnykh-turnirakh--1044972250.html

Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах

Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах

Главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин в эфире радио Sputnik рассказал, для чего необходимо участвовать в международных соревнованиях... 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T13:13+0300

2023-04-02T13:13+0300

2023-04-02T13:13+0300

радио

подкасты

абхазия

дополнительное время

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1f/1044972095_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c328d199fd784406ec548c64c21ab021.jpg

Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах Дополнительное время: Гущин о пользе участия в международных турнирах

"Мы тренируемся, варимся в собственном соку. Выезжать нужно для роста, для новых тенденций. Нужно встречаться с другими соперниками. Неважно, они будут слабее нас или сильнее. Нужно, чтобы мы росли и видели другой уровень ", - отметил Гущин. Слушайте подкатс.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио