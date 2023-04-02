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Реформы, экономика и импульс: Беслан Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Реформы, экономика и импульс: Беслан Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Замглавы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария рассказал в студии радио Sputnik о экономическом потенциале района, планируемых проектах и... 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T19:10+0300
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По словам Беслана Цвинария, у Гулрыпшского района есть большой экономический потенциал, который может раскрыться, в первую очередь, благодаря строительству нового морского порта, который сможет принимать большое количество грузов. Подробнее о том, как нужно развивать сельское хозяйство в районе, какие реформы планируют проводить местные власти и о чем ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Реформы, экономика и импульс: Беслан Цвинария о развитии Гулрыпшского района
Замглавы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария рассказал в студии радио Sputnik о экономическом потенциале района, планируемых проектах и существующих проблемах.
По словам Беслана Цвинария, у Гулрыпшского района есть большой экономический потенциал, который может раскрыться, в первую очередь, благодаря строительству нового морского порта, который сможет принимать большое количество грузов.
Подробнее о том, как нужно развивать сельское хозяйство в районе, какие реформы планируют проводить местные власти и о чем ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, подробнее смотрите в видео Sputnik.