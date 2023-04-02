https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/takie-obstoyatelstva-o-stanovlenii-kinologicheskoy-federatsii-v-abkhazii-i-rabote-kinologov--1044947424.html

Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов

Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов

В Очамчыре прошло показательное выступление команды кинологов от созданной в Абхазии Федерации спортивно-прикладного собаководства. О самом выступлении и... 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T10:11+0300

2023-04-02T10:11+0300

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Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов

В Очамчыре прошло показательное выступление команды кинологов от созданной в Абхазии Федерации спортивно-прикладного собаководства. О самом выступлении и работе федерации в эфире радио Sputnik рассказали Елена Варначева и Вадим Кривушонок – спортивные кинологи, члены Абхазской кинологической федерации.Гости радио Sputnik рассказали, как переехали из России в Абхазию и создали здесь федерацию кинологов, а также о том, как прошли первые спортивные выступления и как работают с собаками.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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