https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/takie-obstoyatelstva-o-stanovlenii-kinologicheskoy-federatsii-v-abkhazii-i-rabote-kinologov--1044947424.html
Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов
Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов
В Очамчыре прошло показательное выступление команды кинологов от созданной в Абхазии Федерации спортивно-прикладного собаководства. О самом выступлении и... 02.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-02T10:11+0300
2023-04-02T10:11+0300
2023-04-02T10:11+0300
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очамчырский район
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Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов
Такие обстоятельства: о становлении кинологической федерации в Абхазии и работе кинологов
В Очамчыре прошло показательное выступление команды кинологов от созданной в Абхазии Федерации спортивно-прикладного собаководства. О самом выступлении и работе федерации в эфире радио Sputnik рассказали Елена Варначева и Вадим Кривушонок – спортивные кинологи, члены Абхазской кинологической федерации.Гости радио Sputnik рассказали, как переехали из России в Абхазию и создали здесь федерацию кинологов, а также о том, как прошли первые спортивные выступления и как работают с собаками.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, очамчырский район, кинологи, аудио
подкасты, такие обстоятельства, очамчырский район, кинологи, аудио
В Очамчыре прошло показательное выступление команды кинологов от созданной в Абхазии Федерации спортивно-прикладного собаководства. О самом выступлении и работе федерации в эфире радио Sputnik рассказали Елена Варначева и Вадим Кривушонок – спортивные кинологи, члены Абхазской кинологической федерации.
Гости радио Sputnik рассказали, как переехали из России в Абхазию и создали здесь федерацию кинологов, а также о том, как прошли первые спортивные выступления и как работают с собаками.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.