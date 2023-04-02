https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/voenkor-vladlen-tatarskiy-pogib-pri-vzryve-v-kafe-v-peterburge-1045002865.html

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

По сообщению правоохранителей, мощность бомбы составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T20:56+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Известный блогер, военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "МВД Медиа".Сообщается, что взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую вручили Татарскому в подарок. Посетительница, которая вручила статуэтку, была знакома военкору, она не раз передавала ему открытки на мероприятиях. При взрыве также пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы. Сообщается, что в кафе "Патриот" каждые субботу и воскресенье движение "Кибер Фронт Z" устраивало дискуссионные вечера. 2 апреля проходил вечер "Есть такая профессия - военкор" с Владленом Татарским, вход был свободным.

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