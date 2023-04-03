https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-4-aprelya-1045009773.html

Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля

Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает "Водоканал". 03.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает "Водоканал". Подача воды будет остановлена с 00:00 до 20:00.Без воды останутся районы Сухума: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, ВИЭМ, Маяк, нагорная и центральная части города, рынок.

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сухум, водоснабжение, абхазия