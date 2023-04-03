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Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля
Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает "Водоканал". 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T14:05+0300
2023-04-03T14:05+0300
2023-04-03T14:42+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает "Водоканал". Подача воды будет остановлена с 00:00 до 20:00.Без воды останутся районы Сухума: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, ВИЭМ, Маяк, нагорная и центральная части города, рынок.
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сухум, водоснабжение, абхазия
сухум, водоснабжение, абхазия
Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля
14:05 03.04.2023 (обновлено: 14:42 03.04.2023)
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает "Водоканал".
Подача воды будет остановлена с 00:00 до 20:00.
Без воды останутся районы Сухума: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, ВИЭМ, Маяк, нагорная и центральная части города, рынок.