https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-gumista-1045011503.html

Частный дом сгорел в селе Гумиста

Частный дом сгорел в селе Гумиста

Полностью выгорел одноэтажный дом в селе Гумиста. Сигнал о происшествии поступил в 08:13 в понедельник, 3 апреля. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Частный дом сгорел в селе Гумиста на улице Братьев Эзугбая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.Дом почти полностью выгорел, пострадавших нет.

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