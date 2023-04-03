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Частный дом сгорел в селе Гумиста
Частный дом сгорел в селе Гумиста
Полностью выгорел одноэтажный дом в селе Гумиста. Сигнал о происшествии поступил в 08:13 в понедельник, 3 апреля. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T15:10+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Частный дом сгорел в селе Гумиста на улице Братьев Эзугбая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.Дом почти полностью выгорел, пострадавших нет.
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Частный дом сгорел в селе Гумиста
15:10 03.04.2023 (обновлено: 15:37 03.04.2023)
Полностью выгорел одноэтажный дом в селе Гумиста. Сигнал о происшествии поступил в 08:13 в понедельник, 3 апреля.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Частный дом сгорел в селе Гумиста на улице Братьев Эзугбая, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
К приезду спасателей дом был охвачен пламенем. Пожар тушили четыре пожарных и одно спасательное отделение.
Дом почти полностью выгорел, пострадавших нет.