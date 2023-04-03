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Гицба рассказал о важности сближения с Ближним Востоком

Гицба рассказал о важности сближения с Ближним Востоком

Министерство иностранных дел Абхазии назвало одним из приоритетов внешней политики – развитие отношений со странами Ближнего Востока. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T19:15+0300

2023-04-03T19:15+0300

2023-04-03T19:50+0300

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По словам депутата Инара Гицба, для Абхазии важно поддерживать связи со странами Ближнего Востока, где проживает многочисленная абхазская диаспора. Он напомнил, что в Турции, Сирии, Иордании, Египте и в других странах проживает большое количество соотечественников."Ресурс представителей абхазо-адыгской диаспоры дает возможность нам продвигать внешнеполитические интересы гораздо эффективнее, чем это происходит в других странах мира", - подчеркнул он.Абхазия всегда стремилась налаживать отношения со всеми странами мира, однако в связи с нынешней международной обстановкой делать это становится сложнее.Актуальность развития отношений со странами Ближнего Востока приобрела новое очертание в условиях перехода миропорядка к многополярности, что позволило Абхазии четче определить контур государств, которые нейтрально или дружественно относятся к России. Это в свою очередь дает республике возможность выстраивать отношения с этими странами.

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