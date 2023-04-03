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Итоги пятилетки: омбудсмен Асида Шакрыл рассказала о защите прав человека в Абхазии
Итоги пятилетки: омбудсмен Асида Шакрыл рассказала о защите прав человека в Абхазии
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл подвела итоги пятилетней работы в беседе с ведущим радио Sputnik. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T14:40+0300
2023-04-03T14:40+0300
2023-04-03T15:27+0300
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Пятилетний срок работы уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл подошел к завершению. Новую кандидатуру на эту должность предстоит назначить депутатам Парламента республики.В эфире радио Sputnik Асида Шакрыл рассказала о том, чего удалось добиться за пять лет, что предстоит сделать будущего омбудсмену и каким он должен быть.
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видео, мультимедиа, абхазия, омбудсмены, видео
Итоги пятилетки: омбудсмен Асида Шакрыл рассказала о защите прав человека в Абхазии
14:40 03.04.2023 (обновлено: 15:27 03.04.2023)
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл подвела итоги пятилетней работы в беседе с ведущим радио Sputnik.
Пятилетний срок работы уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл подошел к завершению. Новую кандидатуру на эту должность предстоит назначить депутатам Парламента республики.
В эфире радио Sputnik Асида Шакрыл рассказала о том, чего удалось добиться за пять лет, что предстоит сделать будущего омбудсмену и каким он должен быть.