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Итоги пятилетки: омбудсмен Асида Шакрыл рассказала о защите прав человека в Абхазии

Итоги пятилетки: омбудсмен Асида Шакрыл рассказала о защите прав человека в Абхазии

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл подвела итоги пятилетней работы в беседе с ведущим радио Sputnik. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T14:40+0300

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Пятилетний срок работы уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл подошел к завершению. Новую кандидатуру на эту должность предстоит назначить депутатам Парламента республики.В эфире радио Sputnik Асида Шакрыл рассказала о том, чего удалось добиться за пять лет, что предстоит сделать будущего омбудсмену и каким он должен быть.

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