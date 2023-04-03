https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/kan-o-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii-otnosheniya-s-abkhaziey-vykhodyat-na-novyy-uroven--1045012032.html
Тания о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень
Тания о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень
Новую Концепцию внешней политики России в эфире радио Sputnik оценил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T15:40+0300
2023-04-03T15:40+0300
2023-04-03T16:00+0300
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Кан о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень
Кан о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень
Президент России подписал указ об утверждении Концепции внешней политики страны. Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка. Главная цель для России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, говорится в тексте. О том, как в Концепции отражена Абхазия, рассказал посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания."Обновленный документ я воспринял с энтузиазмом, так как Абхазия в нем упоминается два раза. Для меня, как для гражданина Абхазии, самый важный момент концепции – те части, в которых говорится про Абхазию. Если брать предыдущую версию документа, то в нем говорилось, что в числе российских приоритетов остается содействие становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств и укреплению наших международных позиций. В нынешней версии документа нас упоминают в двух частях – в части международного экономического сотрудничества и в части ближнего зарубежья про региональное направление внешней политики России. В обоих случаях речь идет уже о содействии международному развитию, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию Абхазии и, соответственно, содействию реализации основанного на международном праве, добровольного выбора народов Абхазии и Южной Осетии в пользу углубления интеграции с Россией", – сказал Тания. Как он отметил, если отследить хронологию, то можно понять, что межгосударственные отношения между Россией и Абхазией выходят на новый уровень. "Этот документ станет дополнительным импульсом для развития и укрепления наших отношений, потому что берется более обширная повестка. Отрадно, что Абхазия по-прежнему остается в сфере приоритетов российской внешней политики, и новый документ это подтверждает", – подчеркнул Кан Тания. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, южная осетия, владимир путин, президент россии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, южная осетия, владимир путин, президент россии, аудио
Тания о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень
15:40 03.04.2023 (обновлено: 16:00 03.04.2023)
Новую Концепцию внешней политики России в эфире радио Sputnik оценил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
Президент России подписал указ об утверждении Концепции внешней политики страны. Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка. Главная цель для России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, говорится в тексте.
О том, как в Концепции отражена Абхазия, рассказал посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
"Обновленный документ я воспринял с энтузиазмом, так как Абхазия в нем упоминается два раза. Для меня, как для гражданина Абхазии, самый важный момент концепции – те части, в которых говорится про Абхазию. Если брать предыдущую версию документа, то в нем говорилось, что в числе российских приоритетов остается содействие становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств и укреплению наших международных позиций. В нынешней версии документа нас упоминают в двух частях – в части международного экономического сотрудничества и в части ближнего зарубежья про региональное направление внешней политики России. В обоих случаях речь идет уже о содействии международному развитию, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию Абхазии и, соответственно, содействию реализации основанного на международном праве, добровольного выбора народов Абхазии и Южной Осетии в пользу углубления интеграции с Россией", – сказал Тания.
Как он отметил, если отследить хронологию, то можно понять, что межгосударственные отношения между Россией и Абхазией выходят на новый уровень.
"Этот документ станет дополнительным импульсом для развития и укрепления наших отношений, потому что берется более обширная повестка. Отрадно, что Абхазия по-прежнему остается в сфере приоритетов российской внешней политики, и новый документ это подтверждает", – подчеркнул Кан Тания.
Подробности слушайте в аудиофайле
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