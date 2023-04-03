https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/kan-o-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii-otnosheniya-s-abkhaziey-vykhodyat-na-novyy-uroven--1045012032.html

Тания о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень

Тания о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень

Новую Концепцию внешней политики России в эфире радио Sputnik оценил посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T15:40+0300

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Кан о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень Кан о Концепции внешней политики России: отношения с Абхазией выходят на новый уровень

Президент России подписал указ об утверждении Концепции внешней политики страны. Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка. Главная цель для России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, говорится в тексте. О том, как в Концепции отражена Абхазия, рассказал посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания."Обновленный документ я воспринял с энтузиазмом, так как Абхазия в нем упоминается два раза. Для меня, как для гражданина Абхазии, самый важный момент концепции – те части, в которых говорится про Абхазию. Если брать предыдущую версию документа, то в нем говорилось, что в числе российских приоритетов остается содействие становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств и укреплению наших международных позиций. В нынешней версии документа нас упоминают в двух частях – в части международного экономического сотрудничества и в части ближнего зарубежья про региональное направление внешней политики России. В обоих случаях речь идет уже о содействии международному развитию, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию Абхазии и, соответственно, содействию реализации основанного на международном праве, добровольного выбора народов Абхазии и Южной Осетии в пользу углубления интеграции с Россией", – сказал Тания. Как он отметил, если отследить хронологию, то можно понять, что межгосударственные отношения между Россией и Абхазией выходят на новый уровень. "Этот документ станет дополнительным импульсом для развития и укрепления наших отношений, потому что берется более обширная повестка. Отрадно, что Абхазия по-прежнему остается в сфере приоритетов российской внешней политики, и новый документ это подтверждает", – подчеркнул Кан Тания. Подробности слушайте в аудиофайле.

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