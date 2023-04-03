https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ostorozhno-spoyler-tar-i-kak-malye-deti-todda-filda-i-o-trilogii-ditlevsen--1044955170.html
"Осторожно, спойлер!": "Тар" и "Как малые дети" Тодда Филда и о трилогии Дитлевсен
"Осторожно, спойлер!": "Тар" и "Как малые дети" Тодда Филда и о трилогии Дитлевсен
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T10:30+0300
2023-04-03T10:30+0300
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"Осторожно, спойлер!": "Тар" и "Как малые дети" Тодда Филда, и о трилогии Дитлевсен
"Осторожно, спойлер!": "Тар" и "Как малые дети" Тодда Филда, и о трилогии Дитлевсен
В очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о творчестве режиссера Тодда Филда и его двух знаковых работах - "Тар" и "Как малые дети". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия рассказали, почему стоит посмотреть эти фильмы. В литературной части можно ознакомиться с копенгагенской трилогией "Детство", "Юность", "Зависимость" Тове Дитлевсен.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , подкасты, кино, литература, аудио
осторожно, спойлер , подкасты, кино, литература, аудио
"Осторожно, спойлер!": "Тар" и "Как малые дети" Тодда Филда и о трилогии Дитлевсен
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.
В очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" речь о творчестве режиссера Тодда Филда и его двух знаковых работах - "Тар" и "Как малые дети". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия рассказали, почему стоит посмотреть эти фильмы. В литературной части можно ознакомиться с копенгагенской трилогией "Детство", "Юность", "Зависимость" Тове Дитлевсен.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.