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Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"
Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"
Президент России также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T09:57+0300
2023-04-03T09:57+0300
2023-04-03T09:57+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
россия
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.В нем также отмечается, что председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а председателем фонда - А. Е. Цивилева.
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владимир путин, россия
Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"
Президент России также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.
"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю... считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте документа.
В нем также отмечается, что председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а председателем фонда - А. Е. Цивилева.