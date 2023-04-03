https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-gosudarstvennogo-fonda-zaschitniki-otechestva-1045006108.html

Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"

Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества"

Президент России также поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T09:57+0300

2023-04-03T09:57+0300

2023-04-03T09:57+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", документ опубликован на портале правовой информации.В нем также отмечается, что председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а председателем фонда - А. Е. Цивилева.

россия

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владимир путин, россия