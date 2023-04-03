https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ses-gagry-proverit-vodu-posle-zhalob-ot-zhiltsov-mikrorayona-kemping-1045027631.html

СЭС Гагры проверит воду после жалоб от жильцов микрорайона Кемпинг

СЭС Гагры проверит воду после жалоб от жильцов микрорайона Кемпинг

Жители одного из домов в гагрском микрорайоне Кемпинг пожаловались на неприятный запах воды и изменение ее цвета. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

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гагрский район

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санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

абхазия

водоснабжение

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. СЭС Гагрского района взяла пробы воды в микрорайоне Кемпинг на бактериологическое исследование, сообщила Sputnik главный санитарный врач Гагрского района Эмине Язычба.По словам Язычба, результаты исследования будут готовы в ближайшие несколько дней – ориентировочно в среду.

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гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, водоснабжение