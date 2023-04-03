https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ses-gagry-proverit-vodu-posle-zhalob-ot-zhiltsov-mikrorayona-kemping-1045027631.html
СЭС Гагры проверит воду после жалоб от жильцов микрорайона Кемпинг
СЭС Гагры проверит воду после жалоб от жильцов микрорайона Кемпинг
Жители одного из домов в гагрском микрорайоне Кемпинг пожаловались на неприятный запах воды и изменение ее цвета. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T20:40+0300
2023-04-03T20:40+0300
2023-04-03T21:07+0300
гагрский район
в абхазии
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
абхазия
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214311_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_76e45a75c91cbe48a702541462c632b3.jpg
СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. СЭС Гагрского района взяла пробы воды в микрорайоне Кемпинг на бактериологическое исследование, сообщила Sputnik главный санитарный врач Гагрского района Эмине Язычба.По словам Язычба, результаты исследования будут готовы в ближайшие несколько дней – ориентировочно в среду.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214311_118:0:2433:1736_1920x0_80_0_0_152bc8580ff6c97a8f02b5dbae114ebb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, водоснабжение
гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, водоснабжение
СЭС Гагры проверит воду после жалоб от жильцов микрорайона Кемпинг
20:40 03.04.2023 (обновлено: 21:07 03.04.2023)
Жители одного из домов в гагрском микрорайоне Кемпинг пожаловались на неприятный запах воды и изменение ее цвета.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. СЭС Гагрского района взяла пробы воды в микрорайоне Кемпинг на бактериологическое исследование, сообщила Sputnik главный санитарный врач Гагрского района Эмине Язычба.
"Поступили жалобы от жителей дома №7 на улице Лакоба на изменение цвета водопроводной воды и появления неприятного запаха. Мы выехали на место, были опрошены жители дома, явных жалоб на изменение состояния здоровья нет. Обращений в больницу не зафиксировано", - отметила она.
По словам Язычба, результаты исследования будут готовы в ближайшие несколько дней – ориентировочно в среду.