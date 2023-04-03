https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/takie-obstoyatelstva-shakryl-o-rabote-apparata-ombudsmena-v-abkhazii-1045005574.html
Такие обстоятельства: Шакрыл о работе Аппарата омбудсмена в Абхазии
Такие обстоятельства: Шакрыл о работе Аппарата омбудсмена в Абхазии
О результатах работу Аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, в эфире радио Sputnik рассказала... 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T12:55+0300
2023-04-03T12:55+0300
2023-04-03T14:43+0300
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Такие обстоятельства: Шакрыл о работе Аппарата омбудсмена в Абхазии
Такие обстоятельства: Шакрыл о работе Аппарата омбудсмена в Абхазии
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам Парламента доклад о деятельности за 2022 год. В докладе сделаны выводы и даны оценки результатам пятилетней деятельности Аппарата уполномоченного. На одном из ближайших заседаний Парламента будут выбирать нового омбудсмена. По каким критериям выбирают нового уполномоченного и как развивать этот институт, рассказала Асида Шакрыл.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, омбудсмены, права человека, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, омбудсмены, права человека, аудио
Такие обстоятельства: Шакрыл о работе Аппарата омбудсмена в Абхазии
12:55 03.04.2023 (обновлено: 14:43 03.04.2023)
О результатах работу Аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, в эфире радио Sputnik рассказала омбудсмен Асида Шакрыл.
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам Парламента доклад о деятельности за 2022 год. В докладе сделаны выводы и даны оценки результатам пятилетней деятельности Аппарата уполномоченного. На одном из ближайших заседаний Парламента будут выбирать нового омбудсмена. По каким критериям выбирают нового уполномоченного и как развивать этот институт, рассказала Асида Шакрыл.
Подробности слушайте в аудиофайле.