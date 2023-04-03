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Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК
Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК
Подозреваемая в убийстве Дарья Трепова сейчас задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T12:25+0300
2023-04-03T12:25+0300
2023-04-03T14:46+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Теракт против военного корреспондента Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет.При взрыве в "Стрит-Баре" в воскресенье погиб известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека получили ранения.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. Подозреваемая Дарья Трепова сейчас задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.
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санкт-петербург, россия, происшествия
санкт-петербург, россия, происшествия
Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК
12:25 03.04.2023 (обновлено: 14:46 03.04.2023)
Подозреваемая в убийстве Дарья Трепова сейчас задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Теракт против военного корреспондента Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет.
"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", – говорится в релизе.
При взрыве в "Стрит-Баре" в воскресенье погиб известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека получили ранения.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. Подозреваемая Дарья Трепова сейчас задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.