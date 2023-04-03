https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ubiystvo-tatarskogo-splanirovali-spetssluzhby-ukrainy-s-privlecheniem-storonnikov-fbk-1045008903.html

Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК

Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК

Подозреваемая в убийстве Дарья Трепова сейчас задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-03T12:25+0300

2023-04-03T12:25+0300

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санкт-петербург

россия

происшествия

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Теракт против военного корреспондента Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет.При взрыве в "Стрит-Баре" в воскресенье погиб известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека получили ранения.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. Подозреваемая Дарья Трепова сейчас задержана, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

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