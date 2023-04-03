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Задержан участник смертельной аварии в селе Приморское
Задержан участник смертельной аварии в селе Приморское
Один человек погиб в результате ДТП в селе Приморское 30 марта. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T16:05+0300
2023-04-03T16:05+0300
2023-04-03T16:05+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаутская милиция задержала гражданина Узбекистана, который был участником ДТП со смертельным исходом в селе Приморское, сообщил на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района начальник ОВД Зосма Гицба.В беседе с корреспондентом Sputnik Гицба уточнил, что гражданин Узбекистана не стал скрываться с места происшествия и на момент ДТП был трезв. В результате аварии он не получил травм и от помощи медиков отказался.Сигнал о ДТП в районе села Приморское на пульт МЧС поступил в 8:46 в четверг, 30 марта. Вблизи поста ГАИ столкнулись две иномарки Hyundai и Volkswagen. Один человек погиб.
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мчс абхазии, гаи, мвд абхазии, дтп, абхазия
мчс абхазии, гаи, мвд абхазии, дтп, абхазия
Задержан участник смертельной аварии в селе Приморское
Один человек погиб в результате ДТП в селе Приморское 30 марта.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаутская милиция задержала гражданина Узбекистана, который был участником ДТП со смертельным исходом в селе Приморское, сообщил на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района начальник ОВД Зосма Гицба.
"Он был задержан на месте происшествия и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственно-процессуальные мероприятия в отношении него. Детали аварии пока устанавливаются, ждем экспертизу", – уточнил он.
В беседе с корреспондентом Sputnik Гицба уточнил, что гражданин Узбекистана не стал скрываться с места происшествия и на момент ДТП был трезв. В результате аварии он не получил травм и от помощи медиков отказался.
Сигнал о ДТП в районе села Приморское на пульт МЧС поступил в 8:46 в четверг, 30 марта. Вблизи поста ГАИ столкнулись две иномарки Hyundai и Volkswagen. Один человек погиб.