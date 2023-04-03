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Завершился капремонт первого этажа здания СЭС Гагры
Завершился капремонт первого этажа здания СЭС Гагры
На полную реконструкцию здания администрацией Гагрского района выделено около 20 миллионов рублей. 03.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-03T11:45+0300
2023-04-03T11:45+0300
2023-04-03T14:47+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Завершился капремонт первого этажа СЭС Гагры, где расположены бактериологическая и ПЦР-лаборатории, сообщает Гагра ТВ. На полную реконструкцию здания администрацией Гагрского района выделено около 20 миллионов рублей. Третий этап ремонта включает в себя реконструкцию второго этажа и восстановление фасада здания. По словам главного санврача Гагрского района Эмине Язычба, реконструкция здания позволит в дальнейшем улучшить качество работы службы, увеличить объемы и спектр предоставляемых услуг. Планируется оказывать услуги как напрямую населению, так и коммерческим и государственным организациям.
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гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, гагра, абхазия, медицина
гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, гагра, абхазия, медицина
Завершился капремонт первого этажа здания СЭС Гагры
11:45 03.04.2023 (обновлено: 14:47 03.04.2023)
На полную реконструкцию здания администрацией Гагрского района выделено около 20 миллионов рублей.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Завершился капремонт первого этажа СЭС Гагры, где расположены бактериологическая и ПЦР-лаборатории, сообщает Гагра ТВ.
На эти работы ушло 6,6 миллиона рублей. В середине апреля лаборатории планируют запустить в эксплуатацию. В настоящее время ожидается поставка оборудования и мебели.
На полную реконструкцию здания администрацией Гагрского района выделено около 20 миллионов рублей.
Третий этап ремонта включает в себя реконструкцию второго этажа и восстановление фасада здания.
По словам главного санврача Гагрского района Эмине Язычба, реконструкция здания позволит в дальнейшем улучшить качество работы службы, увеличить объемы и спектр предоставляемых услуг. Планируется оказывать услуги как напрямую населению, так и коммерческим и государственным организациям.