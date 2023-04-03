https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/zavershilsya-kapremont-pervogo-etazha-zdaniya-ses-gagry-1045006684.html

Завершился капремонт первого этажа здания СЭС Гагры

Завершился капремонт первого этажа здания СЭС Гагры

На полную реконструкцию здания администрацией Гагрского района выделено около 20 миллионов рублей. 03.04.2023, Sputnik Абхазия

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гагрский район

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Завершился капремонт первого этажа СЭС Гагры, где расположены бактериологическая и ПЦР-лаборатории, сообщает Гагра ТВ. На полную реконструкцию здания администрацией Гагрского района выделено около 20 миллионов рублей. Третий этап ремонта включает в себя реконструкцию второго этажа и восстановление фасада здания. По словам главного санврача Гагрского района Эмине Язычба, реконструкция здания позволит в дальнейшем улучшить качество работы службы, увеличить объемы и спектр предоставляемых услуг. Планируется оказывать услуги как напрямую населению, так и коммерческим и государственным организациям.

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