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Алхасу Квициниа присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
Алхасу Квициниа присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
Алхас Квициниа с ноября прошлого года занимает пост Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в России. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T10:55+0300
2023-04-04T10:55+0300
2023-04-04T12:55+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
алхас квициниа
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил Алхасу Квициниа дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля.
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абхазия, аслан бжания, алхас квициниа
абхазия, аслан бжания, алхас квициниа
Алхасу Квициниа присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
10:55 04.04.2023 (обновлено: 12:55 04.04.2023)
Алхас Квициниа с ноября прошлого года занимает пост Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в России.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил Алхасу Квициниа дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля.