https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/alkhasu-kvitsinia-prisvoen-vysshiy-diplomaticheskiy-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-1045029899.html

Алхасу Квициниа присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла

Алхасу Квициниа присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла

Алхас Квициниа с ноября прошлого года занимает пост Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в России. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

алхас квициниа

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил Алхасу Квициниа дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля.

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