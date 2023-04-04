https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/belorusskaya-aviatsiya-poluchila-vozmozhnost-nanosit-udary-yadernym-oruzhiem-1045032744.html

Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T14:10+0300

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2023-04-04T14:10+0300

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.

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россия, белоруссия, армия, авиация