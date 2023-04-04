https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/belorusskaya-aviatsiya-poluchila-vozmozhnost-nanosit-udary-yadernym-oruzhiem-1045032744.html
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
Это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T14:10+0300
2023-04-04T14:10+0300
2023-04-04T14:10+0300
россия
белоруссия
армия
авиация
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием Вооруженных сил.Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, белоруссия, армия, авиация
россия, белоруссия, армия, авиация
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
Это делается в ответ повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.
Некоторые самолеты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании
с командованием Вооруженных сил.
"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу
Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.
В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.